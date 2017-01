Microsoft, firmware per Surface Pro 4 e Studio

Filippo Vendrame,

Microsoft, la scorsa notte, ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento firmware per il suo ibrido Surface Pro 4 e per il nuovissimo All-in-One Surface Studio. Trattasi di due importanti aggiornamenti che vanno ad ottimizzare diversi aspetti dei dispositivi migliorandone, così, l’esperienza d’uso. Gli aggiornamenti sono già disponibili attraverso il consueto canale di Windows Update e possono essere già “forzati” senza aspettare che Windows 10 li scarichi automaticamente. Si ricorda che il Surface Pro 4 è disponibile anche in Italia, mentre il Surface Studio al momento no.

Inoltre, per il nuovo All-in-One di Microsoft trattasi del primo aggiornamento firmware della sua recente storia. Per quanto riguarda le migliorie, il change log del firmware del Surface Pro 4 è molto chiaro. I miglioramenti si concentrano sulla stabilità della tastiera; sulla gestione del touch che si disabilita quando si chiede la tastiera; sui miglioramenti dei consumi quando il Surface Pro 4 va in modalità sleep; sul miglioramento delle prestazioni dello storage interno e su molti altri piccoli aspetti del dispositivo. Per quanto riguarda i miglioramenti apportati sul Surface Studio da Microsoft con il rilascio di questo nuovo firmware, si evidenziano i nuovi driver per le GPU Nvidia GeForce; nuovi driver audio per migliorare soprattutto l’utilizzo con Skype; nuovi driver ethernet per migliorare le prestazioni di rete.

Galleria di immagini: Microsoft Surface Studio: le immagini

Visti i contenuti degli aggiornamenti che vanno a risolvere una serie di bug ed a migliorare le prestazioni dei dispositivi, il suggerimento è di scaricali ed installarli quanto prima possibile.