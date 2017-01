Microsoft aggiorna OneNote e Office Lens

Luca Colantuoni,

Oltre alle applicazioni principali delle suite Office, Microsoft aggiorna spesso gli altri strumenti di produttività con particolare attenzione verso il settore Education. L’azienda di Redmond ha annunciato la disponibilità di nuove funzionalità per OneNote e la prima versione di Office Lens per iPad. Tutte le novità sono indirizzate principalmente a studenti ed insegnanti.

OneNote è una delle applicazione più utilizzate nelle scuole. Microsoft ha quindi sviluppato specifiche funzionalità che consentono una migliore interazione tra studenti ed insegnanti. I OneNote Class Notebook Tools (Blocco appunti di OneNote per la classe) sono ora disponibili per le versioni Online e Windows 10 di OneNote. Con questi nuovi strumenti gli insegnanti possono distribuire pagine a tutti gli studenti di una classe e verificare la correttezza dei compiti assegnati. Gli Strumenti di apprendimento (Learning Tools) sono stati aggiornati con il supporto per la dettatura in tre nuove lingue (cinese, portoghese e russo).

Gli insegnanti possono inoltre personalizzare i messaggi inviati agli studenti mediante stickers e creare appunti, inserendo contenuti interattivi di terze parti. Oltre ai precedenti YouTube, Vimeo, Slideshare, Sway, Docs.com e Office Mix, OneNote supporta ora Quizlet, ThingLink, GeoGebra, Wizer e Sketchfab 3D.

L’ultima novità è Office Lens per iPad. L’applicazione, già disponibile su iPhone, Android e dispositivi Windows, sfrutta ora l’ampio schermo del tablet Apple per visualizzare i documenti cartacei convertiti in versione digitale. Uno dei Learning Tools inclusi è Immersive Reader. Office Lens legge il testo letto e gli studenti possono seguire la lettura vedendo le parole evidenziate sullo schermo.