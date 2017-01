Samsung Galaxy S7, arriva Android 7.0 Nougat

Luca Colantuoni,

Dopo circa due mesi di test, Samsung ha finalmente avviato la distribuzione dell’aggiornamento più atteso dagli utenti che hanno acquistato il Galaxy S7 e la variante edge. Tuttavia, contrariamente a quanto promesso, il produttore coreano non rilascerà l’ultima versione del sistema operativo, ma Android 7.0 Nougat.

Disponibilità di Android 7.0 Nougat

All’inizio di novembre 2016 era stato avviato il Galaxy Beta Program per consentire agli utenti di installare sui loro smartphone le versioni preliminari del sistema operativo. Il programma, terminato a fine dicembre 2016, era riservato esclusivamente a coloro che risiedono in quattro paesi (Cina, Corea del Sud, Regni Unito e Stati Uniti). La versione finale di Android 7.0 Nougat verrà rilasciata per tutti gli utenti, ma probabilmente Samsung darà la precedenza ai paesi suindicati.

Principali novità

Dopo aver installato l’aggiornamento, gli utenti noteranno subito la nuova interfaccia con diverse novità estetiche e funzionali. Il Quick Panel ha ora un layout più pulito con due livelli di profondità. Il primo mostra sei icone senza nomi, mentre nel secondo le icone sono organizzate in gruppi di nove. È possibile utilizzare S Finder per cercare contenuti sullo smartphone e sul web direttamente dal Quick Panel. Le notifiche supportano la funzione Direct Reply, quindi l’utente può rispondere ai messaggi senza aprire altre app.

Samsung ha modificato lo Split Screen di Android 7.0 Nougat (due finestre affiancate) per consentire l’apertura di altre cinque finestre in modalità pop-up, per un totale di sette applicazioni aperte nello stesso momento. L’update introduce anche la funzionalità Performance Mode con quattro opzioni (Optimized, Game, Entertainment e High Performance) che ottimizza l’uso delle risorse hardware in base al tipo di contenuto. È probabile che, al termine dell’aggiornamento, la risoluzione dello schermo venga ridotta a 1920×1080 pixel per incrementare la durata della batteria. La risoluzione originaria (2560×1440 pixel) può essere ripristinata nella impostazioni.

Il produttore coreano ha infine migliorato la funzionalità Always On Display, aggiunto il supporto per Samsung Pass (login con l’impronta digitale) e incrementato la velocità di installazione di app e update di sistema.

Altri dispositivi supportati

Samsung rilascerà Android 7.0 Nougat anche per Galaxy S6, Galaxy S6 edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note 5, Galaxy Tab A con S Pen, Galaxy Tab S2 LTE, Galaxy A3 e Galaxy A8. Il rollout dovrebbe iniziare entro la prima metà del 2017.