Samsung Galaxy S8, due cover svelano il design

Luca Colantuoni,

Arrivano dalla Polonia nuove informazioni sui Galaxy S8 che Samsung dovrebbe annunciare a fine marzo. Un utente afferma di aver ricevuto le cover prodotte per proteggere lo schermo dei due smartphone. Dalla foto dei pannelli protettivi, pubblicata su Twitter, si può dedurre il design scelto dal produttore per la parte frontale dei dispositivi. Chiaramente non è possibile garantita l’assoluta affidabilità della fonte.

Pochi giorni fa era apparsi online i render 3D del Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus che evidenziavano il design curvo e la ridotta dimensione delle cornici superiore e inferiore. I disegni però mostravano solo la fotocamera e i sensori (luminosità e prossimità). In base alle numerose indiscrezioni che circolano da diverse settimane, Samsung dovrebbe integrare anche uno scanner dell’iride, come quello presente sul defunto Galaxy Note 7. Nella parte superiore delle cover protettive, mostrate su Twitter, si notano sei fessure, una delle quali è relativa proprio al sensore che riconosce l’iride degli occhi.

Le due cover confermano inoltre l’utilizzo di un display dual edge per entrambi i modelli e l’elevato screen-to-body ratio. Una settimana fa, Samsung Display aveva pubblicato su YouTube un video che descrive una tecnologia che permette di ottenere colori più naturali per i display Super AMOLED. Lo smartphone mostrato nel video ha uno screen-to-body ratio del 94%, un valore comparabile con la superficie trasparente delle cover protettive.

Il Galaxy S8 dovrebbe avere uno schermo da 5,7 pollici, mentre per il Galaxy S8 Plus si prevede un display da 6,2 pollici. Altre possibile specifiche sono processore Snapdragon 835, almeno 6 GB di RAM e 32/64/128 GB di storage. Il sistema operativo sarà certamente Android 7.1.1 Nougat.