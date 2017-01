Super Mario Run arriverà su Android a marzo

Cristiano Ghidotti,

Sarà necessario attendere ancora più di un mese, prima di poter mettere mano al primo gioco mobile di Nintendo anche su smartphone e tablet con sistema operativo Android. L’azienda nipponica ha infatti confermato in via ufficiale che Super Mario Run sarà disponibile in download su Play Store a partire dal mese di marzo. Si ricorda che la fase di pre-registrazione ha preso il via già da qualche settimana.

La grande N, in ogni caso, non ha fornito indicazioni precise per la data, dunque potrebbe trattarsi dei primi giorni di marzo, così come degli ultimi. All’inizio dell’anno l’app ha tagliato il traguardo dei 90 milioni di installazioni, a testimonianza del proprio successo. Solo una piccola parte di utenti, però, ha scelto di mettere mano al portafogli per acquistarne la versione completa dopo aver provato quella che, a tutti gli effetti, costituisce una demo gratuita. Questo soprattutto a causa del prezzo non proprio contenuto, fissato in 9,99 dollari oltreoceano e 9,99 euro nel vecchio continente.

Nell’occasione, Nintendo ha anche confermato quello che sarà il suo secondo titolo destinato all’universo mobile. Si tratta di Fire Emblem: Heroes, disponibile a partire dal 2 febbraio. In questo caso, a differenza di quanto avvenuto con Super Mario Run, il gioco arriverà in contemporanea sia su Android che su iOS. Si tratta di uno strategico con sistema di combattimento a turni e caratterizzato da un gameplay con elementi RPG (da gioco di ruolo), basato su uno scontro fra due regni. Di seguito il trailer ufficiale che mostra alcune sequenze.

Il mese di marzo sarà anche quello che vedrà l’arrivo sul mercato di Switch, la nuova console ibrida di Nintendo, che offre un design in grado di adattarsi sia all’ambito domestico che pronto a soddisfare le esigenze di gaming in mobilità. Sarà in vendita dal 3 marzo al prezzo di 329,98 euro.