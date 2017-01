Windows 10 Mobile, stop a Minecraft

Filippo Vendrame,

Il gioco Minecraft Pocket Edition non riceverà più aggiornamenti per le piattaforme Windows Phone 8.1 e Windows 10 Mobile, ma sarà comunque disponibile al download nel Windows Store. Trattasi di una notizia molto triste per gli appassionati di questo gioco anche se il numero di giocatori di questo titolo che sfruttano queste piattaforme risulterebbe essere molto esiguo. Dunque, gli sforzi per aggiornarlo e migliorarlo risulterebbero troppo onerosi in rapporto al numero di utilizzatori. Minecraft Pocket Edition per dispositivi mobile Windows, dunque, sarebbe diventato economicamente insostenibile.

La notizia è ancora più rilevante se si ricorda che Minecraft è un gioco di proprietà di Microsoft. Dunque, la casa di Redmond con questa mossa da un certo punto di vista conferma ancora una volta lo stato di “crisi” in cui si trova la piattaforma mobile di Windows 10. Una piattaforma che progressivamente sta perdendo ogni appeal visto che una alla volta stanno sparendo molte app importanti e giochi famosi. Il download rimane ancora disponibile, almeno per il momento, ma gli aggiornamenti non arriveranno più e questo significa che preso il titolo risulterà quasi inutilizzabile vista la differenza di funzionalità e prestazioni rispetto alle declinazioni per le altre piattaforme.

Il sospetto, evidenzia Windows Central, è che il futuro di Minecraft su piattaforma ARM si chiami non Windows 10 Mobile ma Windows 10. Come noto, di recente Microsoft ha annunciato che Windows 10 molto presto potrà funzionare tranquillamente su processori ARM, applicazioni e programmi win32 inclusi.

Questo significa che con l’arrivo di processori ARM più potenti, come lo Snapdragon 835, i dispositivi realizzati su questa piattaforma, siano essi smartphone che tablet pc, potranno eseguire tutte le normali applicazioni Windows con estrema facilità, giochi inclusi. Probabilmente, Minecraft per dispositivi mobile Windows lo si ritroverà più avanti all’interno di questa nuova piattaforma.