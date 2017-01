iPhone 8, nuovi dettagli sulla ricarica wireless

Marco Grigis,

Potrebbe essere una tornata d’aggiornamento molto interessante, quella in arrivo a settembre per gli smartphone Apple. Oltre ai classici iPhone 7S e iPhone 7S Plus, infatti, da settimane si discute sulla possibile introduzione anche di un rinnovato iPhone 8. Un device dalle caratteristiche uniche rispetto al resto della linea, quali un pannello OLED e un vetro borderless, ma forse anche dotato di ricarica wireless. E proprio in merito a questa tecnologia, giungono dall’Asia alcuni rumor freschi di stampa. Lo rivela DigiTimes, testata che avrebbe identificato il fornitore di Cupertino per componenti dedicate proprio alla ricarica senza fili della batterie.

Sulle caratteristiche hardware di iPhone 8, considerato come l’appuntamento di settembre sia ancora molto lontano, non vi è certezza. Eppure, tutti gli analisti sembrano concordi nel considerare la possibile introduzione di un sistema di ricarica wireless, probabilmente a induzione come quello già in dotazione per gli Apple Watch. Secondo quanto reso noto da DigiTimes, testata dalle previsioni non sempre comprovate sull’universo di Cupertino, Apple avrebbe già trovato il fornitore per le componenti di questo si sistema: si tratterebbe di un’azienda di Taiwan, Lite-On Semiconductor, società che avrebbe già avviato la fase di ordine.

Così come già accennato, nonostante alcuni brevetti Apple registrati in tal senso in passato, i nuovi iPhone 8 non potranno contare su una ricarica wireless a distanza. La tecnologia sarà a induzione, quindi con la necessità di adagiare lo smartphone su un’apposita superficie di ricarica, un pad oppure un’altra struttura. Qualche tempo fa, tuttavia, sembra che il gruppo abbia condotto degli studi su nuove tecnologie, capaci di garantire energia wireless per le batterie senza contatto fisico del dispositivo con l’abbinata stazione di ricarica.

Questa feature, infine, dovrebbe far capolino unicamente sulla linea degli iPhone 8, mentre per iPhone 7 e iPhone 7S rimarrà invariato il normale caricamento tramite la porta Lightning del dispositivo. Non resta che attendere, di conseguenza, il ritorno dalle vacanze estive per scoprire tutte le novità targate mela morsicata.