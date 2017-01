Tesla, nuove Model S 100D e Model X 100D

Filippo Vendrame,

Tesla ha annunciato due nuove varianti delle sue Model S e Model X con ancora più autonomia. Quando il costruttore di auto elettriche presentò il nuovo pacco batterie da 100 kWh in grado di offrire maggiore autonomia, rese disponibili solamente le versioni “Performance” dei due modelli, caratterizzate da altissime prestazioni. Basti sottolineare che la Model S P100D riesce a raggiungere i 100 m/h in 2.7 secondi, un vero e proprio record. Molti fan di Tesla, al momento del debutto di questi modelli, iniziarono a tempestare l’azienda di domande riguardanti il debutto delle versioni non Performance delle Model S e Model X con pacco batterie da 100 kWh. Varianti forse un po’ meno sportive ma con ancora maggiore autonomia che su un’auto elettrica non è mai abbastanza. Oggi, finalmente, Tesla ha accontentato i suoi clienti ed ha annunciato le Model S 100D e Model X 100D che sono ad oggi le Tesla con maggiore autonomia in assoluto.

Secondo il costruttore, La Tesla Model S 100D dovrebbe garantire un’autonomia di 632 chilometri secondo il ciclo NEDC, circa 20 chilometri in più rispetto alla variante performance. Il ciclo NEDC è sempre “molto generoso” ma questo plus di autonomia in più non può che far diminuire lo stress da ricarica. Ovviamente 20 chilometri in più si pagano, come detto, in prestazioni. Lo scatto da zero a 100 Km/h orari passa a 4,4 secondi. La velocità massima è sempre di 250 Km/h. Trattasi, comunque, sempre di prestazioni da supercar. A beneficare di più di questa novità è sicuramente la Model X che a causa del peso e dell’aerodinamica meno filante ha sempre sofferto di un’autonomia non eccezionale. La nuova Model X 100D dispone, adesso di 565 chilometri contro i 542 chilometri della versione Performance. Da zero a 100 Km/h in 5 secondi e velocità sempre di 250 Km/h.

Prezzi a partire da 115.600 euro per la Model S, a cui vanno sommati gli accessori come il sistema di guida autonoma, ed a partire da 123.300 euro per la Model X. Tesla, dunque, offre una nuova possibilità per i suoi clienti, due modelli forse un po’ meno estremi sul fronte delle prestazioni ma che offrono maggiori garanzie in termini di autonomia. Ovviamente trattasi pur sempre di auto elettriche che per costi sono solo per pochi fortunati ma tra un annetto è in arrivo la Model 3 e molte cose potrebbero cambiare.