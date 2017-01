I video a 360 gradi di YouTube su PlayStation VR

Cristiano Ghidotti,

Oggi, grazie ad un aggiornamento rilasciato da parte di Sony, il visore PlayStation VR dedicato alla realtà virtuale diventa un po’ più versatile e di certo più divertente da usare, anche quando non si sta giocando. L’update introduce infatti il supporto ai video a 360 gradi in streaming sulla piattaforma YouTube di Google. Dopo averlo installato è possibile immergersi nella visione, in modo coinvolgente, spostando il punto di osservazione semplicemente muovendo la testa.

Attraverso iniziative di questo tipo Sony punta a migliorare e ampliare le funzionalità offerte da PlayStation VR, che al momento ancora non sembra in grado di competere ad armi pari con i concorrenti HTC VIVE e Oculus Rift (da più tempo sul mercato) per quanto riguarda il catalogo dei giochi compatibili. Il funzionamento della compatibilità con YouTube è semplice da spiegare: una volta indossato il visore, basta lanciare l’applicazione e selezionare uno dei tanti filmati registrati a 360 gradi per dare il via alla riproduzione. Ecco quanto si legge in un post condiviso oggi sulle pagine del blog ufficiale.

L’ultimo aggiornamento, lanciato oggi, aggiunge il supporto per la crescente raccolta di video in realtà virtuale su YouTube, consentendo agli utenti di PS4 e PS VR di spingersi ancora una volta oltre i confini dello schermo ed esplorare mondi a 360 gradi ricchi di dettagli in modo ultra realistico.

Tornando a focalizzare l’attenzione sui giochi disponibili con supporto al visore, la prossima settimana (martedì 24 gennaio) arriverà dopo una lunga attesa Resident Evil 7, una delle produzioni più interessanti tra quelle viste finora per PS VR. Il titolo porterà a vivere una nuova avventura di stampo horror con visuale in prima persona, così da aumentare ancora di più il coinvolgimento: non adatto ai deboli di cuore.