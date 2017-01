Windows 10 build 15014, arrivano gli ebook

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato la build 15014 di Windows 10 Creators Update a tutti gli iscritti al programma Windows Insider che hanno optato per l’opzione Fast Ring. La nuova build è disponibile sia per il mondo PC che per il mondo mobile. La casa di Redmond sottolinea che in questa build sono stati corretti moltissimi di quei bug segnalati dagli utenti all’interno del Feedback Hub.

Per quanto riguarda le novità di questa nuova build di test di Windows 10, arriva finalmente la possibilità di leggere e comprare ebook direttamente dal proprio dispositivo Windows 10. Trattasi di un’importante novità che era già stata preannunciata in maniera ufficiosa qualche giorno fa. Gli utenti PC e mobile potranno comprare gli ebook direttamente dal Windows Store e poi leggerli direttamente attraverso il browser Edge che dispone del supporto per gli epub. Al momento, però, questa funzionalità è un’esclusiva degli Insider americani. La speranza è che con l’arrivo dell’aggiornamento in primavera, il supporto agli ebook sia esteso a tutti.

Sui PC, inoltre, Microsoft sta sperimentando un nuovo look per la barra di ricerca di Cortana. Sempre per quanto concerne l’assistente digitale di Microsoft, le notifiche nel Centro Notifiche avranno, adesso, un testo di maggiore dimensione. Inoltre, gli utenti PC potranno personalizzare l’accent color con un selettore di colore.

Molto interessante, sempre per il mondo PC, la nuova opzione che permette di recuperare automaticamente spazio prezioso sul disco fisso eliminando i file non necessari.

Su PC e su mobile, la casa di Redmond ha unificato le impostazioni concernenti la gestione del WiFi semplificandone l’utilizzo. Come annunciato in passato, Microsoft sta sperimentando nuove vie per migliorare l’autonomia dei computer. A partire da questa buld, su alcuni PC, comparirà un selettore nella taskbar che permetterà di selezionare il livello delle prestazioni del computer per contenere i consumi.

Non mancano, poi, tante piccole novità di contorno, affinamenti e come detto all’inizio moltissimi bug fix. Trattandosi, comunque, di build di sviluppo, sono presenti ancora bug. Dunque, l’esortazione è quella di utilizzarla solamente all’interno di dispositivi adibiti ai test.