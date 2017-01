Windows 10, My People rinviato a Redstone 3

Filippo Vendrame,

Da poche ore, Microsoft ha rilasciato la build 15014 di Windows 10 agli Insider. Una build con tante novità ed un’assenza speciale. Dona Sarkar, infatti, responsabile del programma Insider, ha sottolineato che l’attesa funzionalità “My People” è fortemente in ritardo. L’obiettivo di Microsoft è quello di fornire sempre la migliore esperienza d’uso di tutto quanto offre e proprio per questo “My People” non arriverà con il rilascio di Windows 10 Creators Update previsto per la primavera, probabilmente ad aprile, ma sarà posticipato al prossimo step di Windows 10, quello che al momento è noto come Redstone 3 e che dovrebbe arrivare verso fine anno.

“My People” era una delle tre innovazioni principali che caratterizzano il prossimo step di Windows 10, insieme alla piattaforma Windows Holographic ed ad una rinnovata e migliorata esperienza nel gaming. Nello specifico, “My People” fu presentata da Microsoft come una funzionalità che permette di condividere qualsiasi genere di contenuti con i contatti principali come famigliari e colleghi di lavoro semplicemente trascinando il contenuto sull’icona del contatto. In buona sostanza trattasi di un sistema che mette maggiormente al centro le persone consentendo loro di comunicare più rapidamente. Spiace, dunque, apprendere che uno degli elementi più innovativi di Windows 10 Creators Update arriverà solamente qualche mese più avanti, probabilmente in autunno.

Tuttavia è apprezzabile la scelta di Microsoft di rinviare il debutto di questa funzionalità piuttosto che inserirla con evidenti problemi di funzionamento.

A questo punto, grazie alle dichiarazione di Dona Sarkar, è già possibile conoscere con certezza qualche sarà una delle caratteristiche distintive di Redstone 3. Tra le altre novità che dovrebbero essere incluse in questo aggiornamento, il supporto di Windows 10 ai processori ARM ed un nuovo layout grafico del sistema operativo.