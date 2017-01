Xiaomi annuncia un Redmi Note 4 con Snapdragon 625

Luca Colantuoni,

Circa cinque mesi fa, Xiaomi aveva presentato il Redmi Note 4, un interessante smartphone di fascia medio-bassa con telaio in alluminio e processore MediaTek. Il produttore cinese ha ora annunciato in India una nuova versione con processore Qualcomm e fino a 4 GB di memoria. Come per il precedente modello non è prevista la distribuzione in Italia, ma gli utenti potranno acquistarlo online su GearBest o altri siti analoghi (dopo aver verificato il supporto per le reti LTE degli operatori italiani).

Per quanto riguarda il design non ci sono differenze rispetto al modello originario. Il Redmi Note 4 possiede un telaio unibody in alluminio opaco e un vetro 2.5D che protegge lo schermo da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). Le due linee orizzontale che indicano la presenza delle antenne sono state realizzate in alluminio anodizzato. Lo spessore dello smartphone è 8,45 millimetri, che scende a 5 millimetri nel punto più sottile, grazie alla curvatura della parte posteriore. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 625 a 2 GHz, 2/3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 128 GB.

La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 13 megapixel, lenti a cinque elementi, apertura f/2.0, autofocus a rilevamento di fase (PDAF) e flash dual LED, mentre per quella frontale è stato scelto un sensore da 5 megapixel con apertura f/2.0 e lente grandangolare (85 gradi). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE con supporto dual SIM (slot ibrido). Sono presenti inoltre il lettore di impronte digitali (sul retro) e un sensore ad infrarossi.

La batteria ha una capacità di 4.100 mAh. Xiaomi promette un’autonomia fino a due giorni. Il sistema operativo è Android 6.0 Marshmallow, ma è previsto l’aggiornamento ad Android 7.0 Nougat. Il Redmi Note 4 sarà disponibile dal 23 gennaio nei colori Gold e Dark Gray, ai quali si aggiungerà il colore nero da febbraio. I prezzi sono 9.999 rupie (2GB+32GB), 10.999 rupie (3GB+32GB) e 12.999 rupie (4GB+64GB).