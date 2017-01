Fastweb Mobile, disponibili le SIM 4G e 4G Plus

Filippo Vendrame,

I clienti Fastweb Mobile potranno, adesso, navigare su internet molto più velocemente. L’operatore virtuale annuncia che è da oggi disponibile il servizio 4G e 4G plus per i clienti Fastweb Mobile. La società è infatti diventata un operatore Full Mvno e ha avviato la commercializzazione delle nuove SIM su rete TIM. Il vantaggio per i clienti Fastweb è di poter fruire di una maggior estensione della copertura di rete mobile e di una migliore qualità di connessione per vedere video in streaming in qualità HD, scaricare e condividere ancora più velocemente in rete e sui social network video, foto e contenuti multimediali, senza costi aggiuntivi.

Con le nuove SIM Fastweb Mobile è possibile navigare in 4G con velocità fino a 100 Megabit per secondo in download e 40 Mbps in upload con una copertura del 95% del territorio nazionale. Inoltre in 527 comuni è già possibile navigare in 4G Plus con velocità fino a 300 Mbps in download. Fastweb ha inoltre avviato gli sviluppi per poter, in futuro, offrire ai propri clienti connettività e servizi 5G basati sulla propria infrastruttura. Le nuove SIM Fastweb Mobile sono da oggi acquistabili attraverso tutti i canali di vendita Fastweb, compreso il canale web.

A chi è già cliente Fastweb Mobile, la nuova SIM 4G verrà invece inviata nei prossimi mesi. Il passaggio al 4G sarà completamente gratuito per tutti i clienti Fastweb. Chi desidera priorità nella sostituzione della propria SIM e fruire da subito dei servizi 4G, può prenotare la nuova SIM nell’area clienti sul sito fastweb.it e decidere se ritirarla in un negozio Fastweb o farsela consegnare a casa a partire da metà febbraio.

Le offerte con ricarica automatica Fastweb Mobile su rete 4G e 4GPlus sono semplici e offrono benefici esclusivi per i clienti Fastweb che acquistano i servizi Fastweb sia a casa sia in mobilità. Tutte le offerte comprendono inoltre minuti illimitati verso i cellulari Fastweb.

Con 6 euro al mese per i clienti Fastweb (10 euro per chi non è già cliente) si può scegliere Mobile 250 con 6 Giga di traffico, 250 Sms e 250 minuti verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, oppure Mobile 500 con 3 Giga di traffico, 500 Sms e 500 minuti verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile. Con 10 euro al mese per i clienti Fastweb (15 euro per chi non è già cliente) si può acquistare Mobile Freedom con 6 Giga di traffico, SMS e chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile.