iPhone 7 Plus resiste 13 ore in immersione

Marco Grigis,

È un risultato sorprendente, e scoperto in modo del tutto casuale, quello raggiunto da un iPhone 7 Plus, rimasto per ben 13 ore immerso in acque gelide. Una durata ben più lunga da quella teoricamente garantita dal dispositivo: la certificazione IP67, infatti, non garantisce una durata di più di 30 minuti alla profondità di un metro. Si tratta di un test non voluto, tuttavia, poiché conseguente a un incidente: lo smartphone è infatti caduto in acqua durante un pomeriggio di pesca.

Il tutto è accaduto in Russia, nei pressi di Yakutsk, dove un uomo ha lasciato inavvertitamente cadere il suo iPhone 7 Plus durante un pomeriggio di pesca sui ghiacci. Impossibilitato al recupero immediato, il pescatore sarebbe tornato il giorno successivo accompagnato da un amico sommozzatore, nella vaga speranza di recuperare il costoso device. E, con grande sorpresa, recuperato dall’acqua lo smartphone ha continuato normalmente a funzionare.

Il sommozzatore, identificato con il nome Fedor e pronto a condividere la sua impresa sulle piattaforme social, ha spiegato come si siano resi necessari tre tentativi prima di poter recuperare il device. In totale, questo iPhone 7 Plus è rimasto sommerso dall’acqua per ben 13 ore consecutive, a una temperatura abbastanza proibitiva: solo 4 gradi centigradi. Stando a quanto dichiarato dal proprietario, prima della caduta accidentale il terminale si trovava con il 35% di carica residua, mentre una volta recuperato ha mostrato un 19% di batteria ancora disponibile.

Come già accennato, la linea iPhone 7 non è progettata per simili esposizioni all’acqua: la certificazione IP67, infatti, garantisce immersioni di massimo 30 minuti in non più di un metro di profondità. Non è quindi indicato prendere questa vicenda come esempio della resistenza del device, magari per condurre dei test casalinghi o tentarne l’uso anche in condizioni non raccomandate dalla stessa Apple. Allo stesso tempo, tuttavia, un precedente test di immersione ha dimostrato una durata più estesa del terminale rispetto a quanto ufficialmente dichiarato, sebbene lo smartphone in questione abbia riportato danni minori molto prima delle 13 ore record raggiunte in Russia.