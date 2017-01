Tesla, aggiornamenti importanti ogni 12-18 mesi

Filippo Vendrame,

Quando Tesla annuncio il suo autopilot di seconda generazione, molti cliente della società non furono contenti di sapere che dopo aver speso una cifra ingente per la loro automobile non avrebbero potuto disporre delle ultimissime novità in fatto di guida autonoma. Sembra, però, che i clienti di Tesla dovranno abituarsi al fatto che l’azienda punta a dei cicli di innovazione rapidissimi che faranno si che le auto saranno aggiornate con novità tecniche con estrema rapidità. Elon Musk, fondatore e CEO dell’azienda, infatti, attraverso Twitter ha sottolineato come Tesla punti a rilasciare aggiornamenti importanti ogni 12-18 mesi e comunque molto prima dei normali cicli evolutivi delle auto tradizionali.

Inoltre, aggiornare le generazioni precedenti delle sue auto al nuovo hardware per la guida autonoma richiederebbe la sostituzione di oltre 300 particolari. Se si facesse, quest’operazione rallenterebbe drammaticamente i progressi della società. Queste dichiarazioni, però, non arrivano del tutto inaspettate. Tesla, dal momento della sua entrata sul mercato, ha sempre operato più come una società high tech che come una casa automobilistica. Questo ha fatto si che i suoi prodotti potessero disporre sempre della più avanzata tecnologia disponibile sul mercato. Sicuramente una buona casa visto che le altre case automobilistiche non riescono a fare altrettanto. Di contro c’è che gli aggiornamenti arrivano con una così grande rapidità che nel giro di un anno le auto dal punto di vista delle funzionalità possono venire stravolte e visti i costi elevatissimi di questi modelli gli acquirenti possono risultare non sempre troppo contenti.

Tuttavia la forza di innovare è sempre stato il punto di forza della società ed a molti clienti piace proprio per questo, per sentirsi parte di un progetto all’avanguardia che punta a rivoluzionare la mobilità con prodotti ecologici e molto più sicuri.