Tiscali Mobile lancia Open 1GB, 4GB e 6GB

Filippo Vendrame,

Tiscali Mobile aggiorna la sua offerta consumer lanciando i nuovi piani tariffari Open 1GB, Open 4GB e Open 6GB. A dispetto del nome trattasi di piani tariffari che includono servizi voce, messaggistica e traffico dati. Nello specifico, Tiscali Open 1GB offre al cliente 100 minuti di chiamate verso tutti, chiamate limitate verso i numeri mobile Tiscali e 1GB di traffico internet. Prezzo di 5 euro ogni 4 settimane o 28 giorni.

Tiscali Open 4GB offre, invece, 600 minuti di chiamate verso tutti, chiamate illimitate verso i numeri mobile Tiscali, 600 SMS e 4 GB di traffico dati. Costo di 9 euro ogni 4 settimane o 28 giorni. Infine, Tiscali Open 6GB offre ai sottoscrittori 1000 minuti di chiamate verso tutti, chiamate illimitate verso i numeri mobile di Tiscali, 1000 SMS e 6GB di traffico internet. Canone di 15 euro ogni 4 settimane o 28 giorni. La SIM dell’operatore virtuale Tiscali Mobile prevede un costo una tantum di 10 euro. All’atto della prima attivazione della SIM è obbligatoria una ricarica che comprende il primo canone più un piccolo credito residuo.

Per i clienti che hanno già una SIM Tiscali non è previsto alcun costo di attivazione. La connessione internet non prevede l’accesso alla rete 4G ma solo alla rete 3G. Le chiamate incluse nell’offerta sono tariffate con scatti anticipati da 60 secondi. In casi di sforamento dei limiti tariffari inclusi i clienti andranno a pagare specifici costi disponibili all’interno del portale di Tiscali Mobile. Eventuale traffico incluso non consumato nel periodo indicato nell’offerta non sarà più utilizzabile.

Si ricorda, infine, che Tiscali mobile è un operatore virtuale che si appoggia alla rete fisica di TIM.