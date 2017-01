Apple sottopone un misterioso device alla FCC

Marco Grigis,

Tempo di novità dalle parti di Cupertino, almeno stando agli ultimi documenti resi noti dalla Federal Communications Commission. Apple, infatti, avrebbe sottoposto alla FCC l’approvazione di un nuovo dispositivo, sebbene categoria e peculiarità non siano al momento note. Un device compatibile con gli standard Bluetooth, WiFi e NFC, come gran parte dei prodotti targati mela morsicata.

La richiesta d’approvazione risale allo scorso gennaio e riguarda un misterioso “Wireless Device”, con supporto alle reti WiFi, a NFC e al Bluetooth. Il terminale, dal numero di modello A1846, sembra essere simile a un medesimo dispositivo sottoposto alla FCC lo scorso settembre, quest’ultimo con denominazione A1844.

Similmente al momento dello scorso settembre, di cui Apple non ha fornito alcuna foto o design grafico nel dettaglio, il dispositivo potrebbe vedere degli angoli lievemente arrotondati, con un paio di viti torx sulla parte inferiore dello stesso. Da queste poche informazioni, è molto difficile intravedere la tipologia di prodotto realizzata, anche se i candidati più verosimili appaiono essere Apple TV o, ancora, uno strumento domenico di assistenza vocale, sulla falsa riga di Alexa o Google Home. Non ultimo, MacRumors sottolinea come potrebbe trattarsi semplicemente di strumenti iBeacon, usati da Apple per facilitare l’esperienza d’acquisto nei suoi Apple Store.

La registrazione, invece, non dovrebbe riguardare uno dei tablet aggiornati che, in caso le indiscrezioni emerse dovessero rivelarsi veritiere, Apple potrebbe presentare in primavera. In particolare, molta attesa vi è sul possibile lancio di un iPad da 10.5 pollici, dallo stesso form factor del classico esemplare da 9.7, ma dotato di un nuovo schermo borderless tale da garantirne una diagonale maggiore. Il tablet potrebbe essere rilasciato in concomitanza con una versione rinnovata di iPad Pro da 12.9 pollici, ma anche di un iPad 9.7 canonico, quest’ultimo proposto a un prezzo davvero interessante per gli utenti. Non resta che attendere, di conseguenza, nuove indiscrezioni dalle parti della California.