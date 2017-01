ASUS ZenPad 3S 10, nuovo modello con chip LTE

Luca Colantuoni,

I tablet non sono più prodotti molto richiesti dai consumatori, come accadeva fino a qualche anno fa, ma diverse aziende continuano ad offrire nuovi modelli dalle caratteristiche interessanti. ASUS, ad esempio, ha annunciato una versione aggiornata dello ZenPad 3S 10 con processore Snapdragon e chip LTE. Si tratta quindi di un tablet indirizzato prevalentemente all’utenza business che cerca un prodotto completo per il lavoro in mobilità.

Lo ZenPad 3S 10 LTE, come il modello WiFi only, possiede un telaio in alluminio (spessore di 5,8 millimetri e peso di 490 grammi) e uno schermo IPS da 9,7 pollici con risoluzione 2K (2048×1536 pixel), angolo di visione pari a 178 gradi e screen-to-body ratio del 78%. La dotazione hardware comprende inoltre un processore a sei core Snapdragon 650 a 1,8 GHz, affiancato da 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 128 GB. Lo slot ibrido ospita anche una SIM card in formato nano per la connessioni alle reti LTE (bande 1/3/5/7/8/9/18/19/20/26/28/38/41).

Le due fotocamere da 8 e 5 megapixel possono registrare video full HD, mentre i due altoparlanti stereo supportano la tecnologia DTS-HD Premium Sound. Nella parte inferiore è presente la porta USB Type-C che permette di ricaricare rapidamente la batteria da 7.800 mAh, sfruttando la tecnologia Quick Charge 3.0 di Qualcomm. Oltre che dal chip LTE, la connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1 e GPS. Gli utenti possono usare anche la Z Stylus per scrivere e disegnare sullo schermo.

Il sistema operativo installato è Android 6.0 Marshmallow. Lo ZenPad 3S 10 LTE sarà disponibile ad un prezzo di circa 400 dollari. Dato che l’attuale modello è in vendita nel nostro paese, ci sono buone possibilità di vedere la versione LTE nelle principali catene dell’elettronica di consumo.