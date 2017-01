Huawei P10, prezzo più alto del P9?

Luca Colantuoni,

Il P9 è stato uno dei migliori smartphone del 2016. Dopo aver annunciato il Mate 9, Huawei vuole continuare a rafforzare la sua posizione sul mercato con il prossimo P10. Il nuovo top di gamma del produttore cinese integrerà in processore Kirin 960 e avrà un design piuttosto differente dal suo predecessore. Le novità previste potrebbero però avere ripercussioni sui costi e quindi sul prezzo finale, che si prevede piuttosto elevato.

Pochi giorni fa sono apparse online alcuni press render del P10. Dalle immagini si notano il display dual edge e il pulsante Home che nasconde il lettore di impronte digitali. Non è chiaro tuttavia se si tratti del modello base e della variante Plus. In quest’ultimo caso, la dimensione dello schermo potrebbe essere differente, ma la risoluzione sarà la stessa, ovvero 2560×1440 pixel (Quad HD). Sul retro ci sarà ovviamente la doppia fotocamera con ottica Leica Summarit H 1:2.0 27 ASPH, autofocus laser e flash dual LED, che consentirà di scattare foto a colori e monocromatiche.

Per quanto riguarda le altre specifiche si prevede la presenza del processore Kirin 960, 4 o 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash. Il sistema operativo sarà certamente Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.0. Secondo un noto leaker, Huawei offrirà il P10 ad un prezzo decisamente più alto rispetto all’attuale P9. Ciò significa che la somma necessaria per acquistare il modello top di gamma potrebbe superare i 750 euro.

Gli utenti potranno eventualmente scegliere il P10 Lite. La variante economica dovrebbe avere uno schermo full HD da 5,2 pollici, 4 GB di RAM, 64 GB di storage e una singola fotocamera posteriore. L’annuncio della nuova serie P10 è prevista al Mobile World Congress 2017 di Barcellona.