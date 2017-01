Instagram, le dirette arrivano in Italia

Filippo Vendrame,

Il live streaming su Instagram arriva anche in Italia a partire da oggi. Lo scorso novembre, il social network dedicato alla fotografia di proprietà di Facebook aveva annunciato una piccola rivoluzione e cioè l’arrivo della funzione dei Live Video all’interno delle Stories. Rispetto alla funzione già vista proprio su Facebook, il servizio di Live Streaming di Instagram sarà concettualmente diverso e da un certo punto di vista più simile a quello offerto all’interno di Snapchat.

I Live, infatti, potranno avere una durata massima di 60 minuti ed alla loro conclusione non saranno salvati all’interno del profilo degli utenti. L’obiettivo di questo servizio su Instagram, dunque, è quello di aumentare le interazioni tra gli utenti e non di creare un servizio d’intrattenimento quasi “televisivo” come quello di Facebook. Durante le direte sarà possibile lasciare commenti. All’avvio della trasmissione, gli amici dell’utente riceveranno una notifica che avviserà dell’inizio della diretta. Aprendo l’app del social network, gli iscritti potranno scoprire tutti coloro che stanno trasmettendo in diretta grazie alla comparsa della scritta “Live” nella sezione Stories.

Video in Diretta su Instagram Stories, come funzionano

Iniziare una diretta è semplicissimo: basterà scorrere a destra sulla fotocamera di Stories e azionare la modalità “Live”. La diretta video scomparirà nel momento in cui si termina la registrazione. Durante il live, è possibile mettere in evidenza un commento per farlo vedere a tutti, oppure disattivare del tutto i commenti. Instagram ha messo a disposizione anche alcune funzinalità avanzate per consentire agli utenti di gestire ogni aspetto delle dirette, anche al punto di vista della sicurezza.

Gli utenti potranno far sì che alcune persone non vedano le dirette. Basterà andare su Profilo > Impostazioni > Impostazioni della Storia > Nascondi la Storia a, e selezionare gli utenti ai quali si vuole nascondere il Live.

Gli utenti possono anche gestire i commenti ai video; basterà andare su Profilo > Commenti, e selezionare una delle seguenti opzioni: “Nascondi commenti non appropriati” nasconde i commenti in base a un elenco preimpostato, mentre “Parole Chiave Personalizzate” permette di omettere commenti che contengono una serie di parole selezionate dall’utente.

Se non interessano le dirette di determinati utenti, è sufficiente cliccare sulla loro foto in alto sul feed: apparirà una finestra pop-up con alcune opzioni tra cui “Disattiva la Storia di”. In questo modo, non saranno visualizzate né le loro Storie né i loro Live.

I Live Video in Italia saranno disponibili per tutti nel giro di poche ore.