Nokia annuncerà un tablet Android da 18,4 pollici?

Luca Colantuoni,

Il Nokia 6, venduto esclusivamente in Cina, è il primo dispositivo prodotto da HMD Global, l’azienda che ha ottenuto la licenza per il glorioso marchio. Entro la fine del 2017 è previsto l’arrivo di altri smartphone, alcuni dei quali potrebbero essere annunciati al Mobile World Congress di Barcellona. Non è tuttavia da escludere la presentazione di un tablet di fascia alta con schermo da 18,4 pollici.

I primi indizi sull’esistenza di questo “gigante” sono stati scoperti nel database di Geekbench. Il nome del prodotto non è presente, ma il sistema operativo viene indicato come Android FIH Edition. FIH Mobile è la sussidiaria di Foxconn che realizza i dispositivi Nokia (HMD Global si occupa invece della commercializzazione). Queste sono le specifiche del tablet: display da 18,4 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel), processore Snapdragon 835 a 2,2 GHz, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria flash, fotocamere da 12 megapixel, connettività WiFi, Bluetooth, GPS e LTE.

Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat. Non è chiaro se il tablet verrà distribuito in tutto il mondo o se sarà un’esclusiva per il mercato cinese. In ogni caso, il dispositivo non dovrebbe arrivare sul mercato prima di aprile, in quanto i primi lotti dello Snapdragon 835 sono stati acquistati tutti da Samsung. Tra l’altro, proprio il produttore coreano vende un tablet (Galaxy View) delle stesse dimensioni.

HMD Global ha promesso l’annuncio di altri smartphone al prossimo MWC 2017. Oltre alla possibile versione internazionale del Nokia 6 e al top di gamma Nokia P1, il produttore potrebbe svelare un modello di fascia bassa, noto con il nome in codice Heart. La dotazione hardware dovrebbe includere un display HD da 5,2 pollici, processore Snapdragon 430, 2 GB di RAM, 16 GB di storage, fotocamere da 13 e 8 megapixel, sistema operativo Android 7.0 Nougat.