Samsung Galaxy Tab 3 al MWC 2017?

Luca Colantuoni,

Da quasi un anno circolano indiscrezioni sui nuovi Galaxy Tab S3 e ora sembra finalmente arrivato il momento dell’annuncio ufficiale. I tablet Android prodotti da Samsung dovrebbero essere presentati al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Al momento però non si conoscono ancora le specifiche complete, ma solo informazioni parziali.

Per gli attuali Galaxy Tab S2 da 8 e 9,7 pollici, annunciati a luglio 2015, Samsung ha scelto un frame in alluminio e una cover posteriore in plastica. Per il Galaxy Tab S3 potrebbe essere scelto un telaio interamente in alluminio, un materiale ormai molto utilizzato per i dispositivi di fascia alta. In base alle indiscrezioni provenienti dalla Cina, i nuovi tablet integreranno un processore octa core Exynos 7420, affiancato da 4 GB di RAM. Si prevede anche la presenza della porta USB Type-C e del lettore di impronte digitali (sotto il pulsante Home).

La novità più interessante riguarda lo storage. Il produttore coreano avrebbe scelto una memoria flash di tipo UFS 2.0, la stessa usata nei Galaxy S7. Solitamente nei tablet si trovano chip di memoria eMMC che offrono prestazioni in lettura e scrittura decisamente inferiori. Non dovrebbe comunque mancare lo slot microSD.

Al momento non è chiaro se Samsung presenterà versioni con display da 8 e 9,7 pollici. La fonte cinese afferma però che ci saranno varianti WiFi only (SM-T820) e WiFi+LTE (SM-T825). Dato che il Galaxy S8 non verrà annunciato a Barcellona, ci sono elevate probabilità che i Galaxy Tab S3 siano i protagonisti della manifestazione spagnola.