SmartExpress, shopping online ad alta tecnologia

Filippo Vendrame,

American Express ha deciso di fare un importante regalo a tutti i suoi clienti. La società conosciuta principalmente per le sue carte di credito ha stretto un accordo con Samsung per creare SmartExpress, una nuova piattaforma di shopping online sviluppata da Monclick, dedicata al mondo della tecnologia e riservata esclusivamente ai Titolari di Carta American Express. La società esperta in pagamenti elettronici è un pioniere dell’innovazione, attenta ad offrire ai suoi clienti soluzioni sempre più innovative ed esclusive.

Grazie alla partnership con Samsung e Monclick, arricchirà ulteriormente la customer experience dei propri Titolari dando accesso a un mondo di offerte che garantiranno un piano di fidelizzazione estremamente conveniente e gratificante. La partnership ha dato vita a SmartExpress un sito esclusivo dedicato nel quale i Titolari di Carta American Express potranno acquistare i prodotti del catalogo Samsung accedendo a offerte riservate. Il portale è stato realizzato ad hoc da Monclick che ha fornito lo sviluppo web, i contenuti relativi agli oltre 3.000 prodotti a catalogo, nonché il trattamento degli ordini in termini di logistica e offerta di un Customer Care dedicato.

SmartExpress rappresenta uno strumento innovativo che permette di accumulare punti aggiuntivi da utilizzare per effettuare ulteriori acquisti direttamente al momento del pagamento: sono previsti infatti 8 punti aggiuntivi Membership Rewards, Payback o Miglia Alitalia.

I Titolari di Carta American Express Cashback beneficeranno del riaccredito aggiuntivo del 3% per le spese effettuate. Il programma consentirà inoltre di risparmiare in fase di acquisto attraverso Shop with Points con SafeKey.

Molto soddisfatta del progetto, Federica Salvatori, Responsabile Prodotti Consumer di American Express Italia, che al riguardo ha affermato: