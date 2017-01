Surface Pro 4, in vendita anche senza pennino

Filippo Vendrame,

Microsoft vuole spingere sulle vendite del suo Surface Pro 4 e per questo ha deciso di vendere il suo ibrido Windows 10 anche in una nuova versione senza pennino incluso, ovviamente ad un prezzo ridotto. La Surface Pen è sicuramente un accessorio molto interessante che consente di interagire sullo schermo con la stessa facilità con cui si scrive su di un normale foglio di carta. Tuttavia, trattasi pur sempre di un accessorio pensato per gli artisti, per chi vuole prendere appunti sullo schermo e comunque per figure molto particolari.

Microsoft, dunque, ha voluto pensare anche a chi vuole il Surface Pro 4 ma non gli interessa il pennino, proponendo, così, il suo ibrido in una versione senza questo accessorio ad un prezzo più contenuto. Questa interessante opportunità, però, è limitata alla declinazione base del Surface Pro 4, quella con 4GB di RAM, SSD da 128GB e Processore Intel Core m3. Per gli interessati, lo sconto è di 100 dollari o di 110 euro per quanto riguarda il mercato italiano. La Surface Pen potrà, ovviamente essere acquistata a parte come accessorio a 69,90 euro. Peccato solamente che questa opportunità sia rivolta solamente alla versione entry level del Surface Pro 4 e non a tutte le varianti in vendita.

Si ricorda che tra qualche mese Microsoft presenterà il nuovo Surface Pro 5 che sicuramente sarà un bel passo in avanti rispetto all’attuale modello anche se, probabilmente, costerà molto di più. Dunque, visti anche gli sconti che si possono trovare in rete e vista la nuova iniziativa di Microsoft, potrebbe essere arrivato il momento di acquistare un prodotto come il Surface Pro 4 che offre una qualità in termini sia tecnici che di esperienza d’uso, davvero elevatissima.