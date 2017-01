Windows 10, Windows Defender Security Center

Filippo Vendrame,

Per Microsoft, la sicurezza è un elemento imprescindibile per tutti i suoi servizi. Le minacce che ogni giorno arrivano dal web sono, infatti, tra le maggiori preoccupazioni per la casa di Redmond. Ecco perché Microsoft ha sviluppato Windows 10 affinché sia il più sicuro Windows di sempre. La nuova piattaforma, infatti, include alcune soluzioni di sicurezza avanzate come Windows Hello, soluzioni per la protezione da virus e minacce malware, tra cui ransomware e tanto altro ancora.

Con Windows 10 non c’è bisogno di essere esperti di sicurezza per proteggere adeguatamente i propri computer. Ma adesso, con l’arrivo di Windows 10 Creators Update, la casa di Redmond aggiunge un ulteriore tassello alla sua piattaforma per quanto riguarda la sicurezza. Con l’arrivo dell’aggiornamento, previsto per la prossima primavera, Microsoft introdurrà “Windows Defender Security Center“, un luogo dove gli utenti potranno visualizzare e gestire tutte le funzionalità di sicurezza del sistema operativo per configurare al meglio il proprio dispositivo in base alle proprie esigenze. Gli iscritti al programma Windows Insider possono già, adesso, testare la nuova funzionalità per inviare a Microsoft tutti i feedback per migliorare questo strumento prima della sua distribuzione ufficiale.

Windows Defender Security Center permette di agire principalmente su 5 aree per gestire la sicurezza del proprio dispositivo Windows 10.

Innanzitutto, il nuovo strumento fornisce una perfetta visione di tutte le attività dell’antivirus integrato di Windows 10, a patto che sia utilizzato quello da parte degli utenti. Da questo strumento sarà, comunque, possibile lanciare anche il proprio antivirus di terze parti. Da Windows Defender Security Center sarà anche possibile gestire le prestazioni di Windows 10 come gli aggiornamenti, la durata della batteria, la reinstallazione di Windows ed altro.

Presente anche la possibilità di gestire il Firewall del sistema operativo. Possibile, anche, configurare il filtro SmartScreen del browser per migliorare la sicurezza della navigazione sul web.

Infine, è possibile gestire anche le opzioni di controllo parentale. In altri termini, grazie a Windows Defender Security Center, Windows 10 diventerà non solo più sicuro ma anche più facile da gestire.