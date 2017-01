Xbox, Microsoft amplia il programma Xbox Insider

Filippo Vendrame,

Lo scorso mese di novembre, per il mondo Xbox One, Microsoft aveva introdotto il programma Xbox Insider aprendo, di fatto, i test delle versioni di sviluppo della console a tutti. Il precedente programma sviluppo, infatti, era sostanzialmente su invito. Il nuovo programma, però, presentava un problema perché permetteva si testare solamente i giochi e non gli aggiornamenti del sistema operativo che rimanevano un’esclusiva degli iscritti al vecchio programma Xbox Preview.

Ma, adesso, le cose stanno cambiando perché con il rilascio della prima Preview di Windows 10 Creators Update per Xbox One la casa di Redmond ha rivoluzionato il programma Xbox Insider aprendolo davvero a tutti. Tutti gli aderenti a questo programma potranno, adesso, ricevere gli aggiornamenti del sistema operativo da testare. Inoltre, Microsoft ha deciso di rivedere anche il sistema di rilascio degli aggiornamenti agli Insider. Molti utenti Xbox One iscritti al procedente programma di sviluppo si erano lamentati dell’eccessiva frequenza con cui la casa di Redmond rilasciava gli update da testare. Proprio per trovare un maggiore equilibrio, la casa di Redmond ha deciso di suddividere il programma Xbox Insider in 4 anelli, ognuno caratterizzato da una diversa gestione del rilascio degli update.

Il primo anello si chiama “Xbox One Update Preview Alpha” e prevede il rilascio di 2-3 aggiornamenti a settimana. Trattasi dell’anello più rapido attraverso il quale gli utenti possono ricevere con maggiore rapidità tutte le nuove funzionalità della console. Ovviamente è anche l’anello attraverso il quale vengono rilasciate le build più delicate sul fronte della stabilità e dei bug.

“Xbox One Update Preview Beta” prevede, invece, 1-2 aggiornamenti a settimana relativamente un po’ più stabili. “Xbox One Update Preview Ring 3” garantisce 2-3 aggiornamenti al mese, ovviamente molto più stabili e con meno rischi di incorrere in bug pesanti. Infine, “Xbox One Update Preview Ring 4” permette di ricevere un aggiornamento al mese e trattasi di update oramai quasi pronti al rilascio finale e quindi molto stabili e con pochi bug.

Per aderire al programma e scegliere il proprio anello, gli utenti dovranno scaricare ed avviare l’app “Xbox Insider Hub” direttamente dalla loro console Xbox One.