Xbox One, Creators Update Preview disponibile

Filippo Vendrame,

Microsoft ha iniziato a distribuire la prima versione Preview di Windows 10 Creators Update per la console Xbox One. Come evidenziato da Mike Ybarra la scorsa settimana, questo aggiornamento, una volta disponibile a tutti, porterà con se moltissime novità sul fronte dell’esperienza d’uso della console. In realtà i miglioramenti sono molti di più di quelli annunciati perché la maggior parte saranno “nascosti” in quanto relativi a miglioramenti tecnici e funzionali della console.

Questo primo rilascio sarà disponibile solamente per un ristretto e selezionato numero di Insider. Il resto degli iscritti a questo programma di test riceveranno l’update nel corso delle prossime settimane. Per il suo esordio, il team di sviluppo si è concentrato su come ottimizzare le prestazioni e rendere l’accessibilità più facile. Ad esempio, le nuove funzionalità di Guide saranno accessibili con un semplice click e permetteranno ai giocatori di accedere istantaneamente ad alcune funzionalità tipiche della console come il negozio, le applicazioni più recenti, i comandi audio ed altro ancora. Gli Insider avranno anche accesso ai risultati, al DVR ed alle funzionalità di live streaming.

Coloro che sono interessati a catturare le sessioni del loro gioco preferito saranno felici di sapere che l’opzione per avviare la registrazione richiederà, adesso, la pressione solo di un tasto. I miglioramenti allo streaming ed al DVR non saranno, in realtà, immediatamente disponibili, ma saranno lanciati nel corso delle prossime settimane.

Al fine di migliorare l’esperienza durante gli aggiornamenti, Microsoft ha reso più chiaro quando e come la console aggiornerà fornendo schermate di stato dettagliate prima e durante un aggiornamento. Questo dovrebbe prevenire riavvii indesiderati della console soprattutto durante le sessioni di gioco.

Microsoft ha anche introdotto la funzionalità Copilot che permetterà di utilizzare due controller come se fossero in realtà un unico dispositivo di controllo, consentendo una maggiore flessibilità quando si tratta di controllare un gioco.

Per i non iscritti al programma Xbox Insider tutte queste novità arriveranno nel corso della prossima primavera.