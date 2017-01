Yoky Matsuoka lascia Apple e torna a Nest

Cristiano Ghidotti,

Nel maggio del 2016, Apple ha assunto un nome importante del panorama di Mountain View: Yoky Matsuoka, che per i cinque anni precedenti aveva ricoperto il ruolo di VP of Technology all’interno di Nest. Si tratta inoltre della co-fondatrice del laboratorio X di Google. Oggi, meno di un anno dopo, lei stessa annuncia tramite il profilo LinkedIn di essere tornata a casa.

Matsuoka rientra dunque in Nest, con la qualifica di Chief Technology Officer, dopo aver lavorato per un breve periodo ai progetti della mela morsicata legati alla tutela della salute (ResearchKit, HealthKit e CareKit). Il suo primo arrivo in bigG è datato 2009, quando in collaborazione con Astro Teller ha contribuito a creare la divisione X dedicata ai cosiddetti moonshot, iniziative altamente sperimentali e innovative. Qualche mese dopo il suo passaggio all’azienda di Tony Fadell al lavoro sulle tecnologie per le smart home e nel 2015 l’elezione a CEO di Quanttus, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni dedicate alla cura della salute tramite monitoraggio via app mobile di parametri come la pressione sanguigna.

Da ora Matsuoka sarà al servizio di Marwan Fawaz, nuovo CEO di Nest dopo le dimissioni di Fadell. Il suo compito sarà quello di lavorare a stretto contatto con il team di ingegneri per definire una roadmap di lungo termine finalizzata alla realizzazione e alla commercializzazione di dispositivi destinati all’ambito smart home.

I prodotti della linea Nest stanno per fare il loro debutto ufficiale anche in Italia, al termine di una lunga attesa. Arriveranno il termostato intelligente per la regolazione della temperatura nelle stanze, il sensore Protect che rileva fumo e monossido di carbonio nell’ambiente e le videocamere per la sorveglianza delle abitazioni, il modello Cam Indoor per gli interni e quello Cam Outdoor per gli esterni.