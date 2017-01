Android Wear 2.0: Developer Preview 5, le novità

Cristiano Ghidotti,

Potrebbero mancare solo un paio di settimane al debutto ufficiale di Android Wear 2.0, indicato da alcune fonti ritenute piuttosto attendibili nel 9 febbraio. Oggi Google svela quelle che sono le novità introdotte con la Developer Preview 5 destinata alla community di sviluppatori.

Quella più importante riguarda il supporto cross-platform definitivo e pienamente funzionante, ovvero la totale compatibilità degli smartwatch della linea Android Wear con i telefoni basati su iOS della gamma iPhone. Si segnalano poi miglioramenti per quanto riguarda la navigazione tra le app installate, l’emulazione NFC Host Card dedicata alle interazioni in modalità wireless e nuovi parametri per la configurazione delle cosiddette Complication, ovvero le informazioni mostrate dinamicamente all’interno delle watchface tramite apposite icone (passi effettuati, notifiche, email ricevute ecc).

Questo è l’elenco completo degli smartwatch che a breve riceveranno l’update ufficiale alla versione 2.0 del sistema operativo Android Wear: Huawei Watch, Huawei Watch for ladies, Moto 360 (2015), Moto 360 Sport, LG Watch Urbane 2nd Edition LTE, LG Watch Urbane, LG G Watch R, Polar M600, Casio Smart Outdoor Watch, Nixon Mission, Tag Heuer Connected, ASUS ZenWatch 2, ASUS ZenWatch 3, Fossil Q Wander, Fossil Q Marshal, Fossil Q Founder, Michael Kors Access Bradshaw Smartwatch e Michael Kors Access Dylan Smartwatch.

Si ricorda che Google e LG hanno già confermato la loro collaborazione per portare sul mercato due nuovi orologi basati su Android Wear 2.0: si chiameranno Watch Sport e Watch Style, saranno proposti in diverse colorazioni e debutteranno negli Stati Uniti già nelle prossime settimane. La versione per sportivi potrà contare su un modulo GPS integrato per il monitoraggio accurato dell’attività fisica e sulla certificazione IP68 che lo renderà resistente all’acqua.