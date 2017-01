Dell Latitude e Chromebook, convertibili rugged

Luca Colantuoni,

Dopo Acer, ASUS, HP e Lenovo, anche Dell ha presentato nuovi prodotti per il settore Education. Le novità sono i convertibili Latitude 11 con Windows 10 e Chromebook 11 con Chrome OS, mentre altri quattro modelli sono stati aggiornati in termini di design e dotazione hardware. Tutti i dispositivi saranno in vendita a partire dal 7 febbraio.

Sia Microsoft che Google investono molto nel settore dedicato alle scuole, offrendo applicazioni e servizi per studenti ed insegnanti. Dell ha deciso di realizzare notebook basati su Windows 10 e Chrome OS, quindi senza nessuna preferenza per l’una o l’altra piattaforma. Tutti i modelli presentati dal produttore statunitense sono stati progettati per resistere negli ambienti scolastici. Ciò significa che il telaio è resistente agli urti e alle cadute, grazie alla presenza di inserti in gomma. Tastiera e touchpad sono inoltre sigillati per impedire l’ingresso di acqua. In pratica, i dispositivi sono certificati MIL-STD-810G.

Il Latitude 11 Convertible e il Chromebook 11 Convertible possiedono display touch da 11,6 pollici, protetti dal Gorilla Glass e quindi resistenti ai graffi. Il Chromebook integra processori Intel Celeron di sesta generazione, mentre per il Latitude sono state scelte CPU Pentium e Celeron di settima generazione. Quest’ultimo modello offre una stilo opzionale per la scrittura e il disegno, grazie al supporto incluso in Windows 10.

Identici processori per Latitude 11 e Chromebook 11, notebook tradizionali con design aggiornato e peso ridotto rispetto alla precedente generazione. Per le versioni con schermo da 13,3 pollici (Latitude 13 e Chromebook 13) ci sono anche configurazioni con processori Intel Core i5 e i3. I prezzi base sono 579 dollari (Latitude 11 Convertible), 349 dollari (Chromebook 11 Convertible), 349 dollari (Latitude 11), 219 dollari (Chromebook 11), 519 dollari (Latitude 13) e 299 dollari (Chromebook 13).