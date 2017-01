Google I/O 2017 dal 17 al 19 maggio

Cristiano Ghidotti,

Anche quest’anno, in primavera, andrà in scena l’ormai tradizionale evento dedicato da bigG alla community di sviluppatori: il Google I/O 2017 si svolgerà in un totale di tre giorni, dal 17 al 19 maggio. Confermata anche quella che sarà la location ad ospitare la kermesse: lo Shoreline Amphitheatre di Mountain View, in California.

L’annuncio ufficiale ancora non è stato diramato, ma Google ha voluto anticipare le informazioni a modo suo, proponendo un piccolo e curioso enigma da risolvere. Il primo tassello del puzzle è rappresentato dal post allegato qui di seguito, condiviso su Twitter, contenente un link che rimanda ad una pagina con un messaggio che recita “Save the date”. Questa, a sua volta, reindirizza il visitatore su GitHub, dove uno dei file contiene le frasi tradotte qui sotto. Insomma, un modo divertente e ammiccante per creare hype su quello che, di fatto, è l’evento più importante dell’anno per il mondo di bigG.

5 enigmi, sempre più difficili. 5 indizi, prendi nota di ogni puzzle dopo averlo risolto. 5 luoghi, pensa ai numeri. Inserisci tutte le risposte su savethedate.foo. Devi sapere dove sei stato per conoscere dove stai andando.

Around the world, from here to there, to the most clever minds, the secret will share. #googledevs #savethedate https://t.co/0zwCbSLzVy pic.twitter.com/0O2vNDWZx2 — Google Developers (@googledevs) January 24, 2017

Nel corso dell’ultimo decennio l’I/O si è svolto nella maggior parte dei casi al Moscone Events Center di San Francisco, ma la grande partecipazione da parte di sviluppatori e addetti ai lavori ha spinto Google a cercare una location in grado di ospitare tutti, quindi la scelta è ricaduta sullo Shoreline Amphitheatre di Mountain View, per la terza volta. Sarà l’occasione per conoscere nuovi i progetti del gruppo, forse anche la prossima evoluzione del sistema operativo Android, il successore di Nougat. Guida autonoma, dispositivi mobile, servizi cloud e intrattenimento multimediale potrebbero essere alcuni degli altri temi trattati, in occasione del keynote di apertura oppure nella miriade di appuntamenti che saranno inseriti nel calendario della tre giorni in programma.