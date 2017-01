Intune for Education, Microsoft sfida Google

Luca Colantuoni,

Microsoft offre diversi software e strumenti per studenti ed insegnanti, tra cui edizioni specifiche di Office 365 e i Learning Tools. L’azienda di Redmond ha ora annunciato Intune for Education, un servizio che permette la semplice gestione dei dispositivi Windows 10 nelle scuole. I primi partner di Microsoft sono Acer, HP e Lenovo.

Microsoft Intune for Education

Intune for Education è un servizio cloud-based per la gestione e configurazione dei dispositivi Windows 10 e delle applicazioni. Gli amministratori IT delle istituzioni scolastiche e gli insegnanti possono effettuare il login mediante l’account di Office 365 Education e quindi scegliere le policy per device e studenti, impostare oltre 150 opzioni per applicazioni, hardware, menu Start e altri servizi, distribuire app dal Windows Store for Business. Intune for Education consente inoltre la creazione di gruppi, in modo da configurare automaticamente le app per studenti, insegnanti, dispositivi, specifiche scuole, classi o sezioni. Il servizio sarà disponibile in preview nelle prossime settimane e in versione finale entro la primavera. Il prezzo è 30 dollari per device. In alternativa è prevista una licenza a volume.

Notebook Acer, HP e Lenovo

Acer, HP e Lenovo offrono diversi notebook tradizionali e convertibili con Windows 10. Microsoft afferma che questi prodotti hanno prezzi simili ai Chromebook, ma prestazioni e sicurezza superiori. HP propone il ProBook x360 11 Education Edition (289 dollari), un convertibile da 11,6 pollici con telaio resistente ad urti e cadute, processori Intel Pentium e Celeron, e stilo per scrivere sullo schermo touch. Lo Stream 11 Pro G3 for Education (189 dollari) è invece un notebook da 11,6 pollici con processore Intel Celeron.

Caratteristiche simili per il TravelMate Spin B118 di Acer, convertibile rugged con display da 11,6 pollici, processori Intel Pentium, stilo e 13 ore di autonomia. Il prezzo base è 299 dollari. Lenovo offre infine il ThinkPad 11e, disponibile in versione tradizionale (419 dollari) o in versione Yoga (499 dollari), che ha ricevuto la certificazione militare, grazie alla sua resistenza, e il Lenovo N24, convertibile con schermo IPS da 11,6 pollici e Active Pen.