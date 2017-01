Microsoft svela i Games with Gold di febbraio

Filippo Vendrame,

Microsoft ha svelato i Games with Gold per il mese di febbraio 2017. Trattasi della ben nota ed apprezzata promozione che vede offrire dalla casa di Redmond due titoli gratuiti sia per gli utenti in possesso di una console Xbox One che di una console Xbox 360. Tuttavia, per poter rientrare in questa offerta, i giocatori devono essere contestualmente iscritti al programma a pagamento Xbox Live Gold (59,99 euro all’anno) che offre, anche, l’accesso illimitato ai servizi multiplayer della piattaforma Xbox, l’accesso a tutta una serie di scontistiche e molto altro ancora.

Per il mese di febbraio 2017, la casa di Redmond offre agli utenti Xbox One dal primo del mese il titolo co-op Lovers in a Dangerous Spacetime. A partire dal 16 del mese, invece, anche il gioco di corse di auto Project CARS. Altrettanto interessanti i giochi proposti per i possessori della vecchia console Xbox 360. Dal primo febbraio sarà disponibile il gioco The Legend of Monkey Island: Special Edition, mentre dal 16 del mese il titolo Star Wars: The Force Unleashed. Si ricorda, inoltre, che grazie alla funzione di retrocompatibilità dell’Xbox One, i possessori della console next generation di Microsoft potranno scaricare e giocare anche ai titoli per Xbox 360. A febbraio, dunque, i vantaggi per Xbox One raddoppiano.

I giochi, si ricorda, andranno riscattati dall’apposita sezione presente all’interno della dashboard della console.

Si evidenzia, inoltre, che la promozione è un’esclusiva Microsoft e non coinvolge i punti vendita o gli altri eShop della rete. Trattasi, dunque, di una ghiotta opportunità per tutti i videogiocatori di fare propri alcuni titoli davvero molto interessanti senza dover mettere ulteriormente mano al portafogli.