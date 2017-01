Netflix: contenuti offline anche su schede microSD

Cristiano Ghidotti,

Dopo una lunga attesa, nei mesi scorsi Netflix ha finalmente deciso di introdurre il supporto alla modalità offline, permettendo così agli utenti di scaricare i film, gli show e gli episodi delle serie TV nella memoria interna dei dispositivi, per portarli con sé in viaggio o laddove non è disponibile una connessione a Internet. Ora questa caratteristica diventa ancora più comoda, grazie al salvataggio su schede microSD.

La funzionalità è stata aggiunta da Netflix con l’aggiornamento alla versione 4.13 dell’applicazione ufficiale Android. Il rollout dell’update è in fase di svolgimento, ma coloro i quali non vogliono attendere possono procedere al download e all’installazione manuale del file APK. Per verificare e gestire la posizione in cui viene effettuata la memorizzazione dei contenuti è sufficiente aprire il menu principale (tramite il pulsante a forma di tre linee nell’angolo superiore sinistro dell’interfaccia), scorrere fino a trovare la voce “Impostazioni app” e poi selezionare “Posizione download”. Scegliendo la microSD viene mostrata una richiesta di autorizzazione per l’accesso alla scheda, alla quale ovviamente rispondere in modo affermativo.

In questo modo, Netflix compie un ulteriore passo in avanti per quanto riguarda la gamma di feature messe a disposizione degli utenti, dedicate alla fruizione del servizio anche nelle aree in cui la connessione non è sempre accessibile o in quelle afflitte dalla piaga del digital divide. Molti smartphone e tablet, infatti, equipaggiano un quantitativo di memoria interna piuttosto limitato, ma anche uno slot in cui installare schede microSD per ampliare la capacità di storage. Da oggi è possibile sfruttarlo per portare con sé i contenuti da guardare offline.