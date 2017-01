Galaxy S8, Infinity display, jack audio e dock

Luca Colantuoni,

The Guardian ha pubblicato un interessante report relativo al Galaxy S8, confermando alcune indiscrezioni circolate negli ultimi mesi. Secondo le fonti contattate dal quotidiano britannico, il prossimo smartphone di Samsung arriverà sul mercato intorno al 21 aprile. Il produttore coreano ha già anticipato che non ci sarà nessun annuncio al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Il 29 marzo è al momento la data più probabile per la presentazione ufficiale.

In base alle informazioni ricevute dal Guardian, il Galaxy S8 verrà offerto in due varianti. Nonostante la maggiore ampiezza dello schermo (forse 5,7 e 6,2 pollici), le dimensioni complessive saranno simili a quelle dei Galaxy S7, in quanto Samsung ha incrementato lo screen-to-body ratio e eliminato il pulsante Home (il lettore di impronte è stato spostato sul retro). Il display Infinity sarà dual edge per entrambi i modelli e le cornici saranno molto piccole. Confermata inoltre la presenza dello scanner dell’iride. Contrariamente a quanto ipotizzato, i due Galaxy S8 avranno il jack audio da 3,5 millimetri.

Le fonti del quotidiano britannico affermano che lo smartphone integrerà un processore Snapdragon 835 e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Non è nota invece la quantità di RAM (4 o 6 GB?). La fotocamera posteriore Dual Pixel è stata migliorata rispetto alla versione del Galaxy S7, in termini di qualità delle immagini, prestazioni alle basse luci e velocità. Presente infine la porta USB Type-C.

Il Galaxy S8 avrà un assistente basato sull’intelligenza artificiale che può effettuare anche il riconoscimento degli oggetti, ma le fonti del Guardian non hanno confermato il nome (Bixby). In alcuni mercati potrebbe essere sostituito o affiancato da Google Assistant. Samsung offrirà anche un dock, denominato DeX (Desktop eXtension), che permetterà di trasformare lo smartphone in un computer Android, collegando mouse, tastiera e monitor. Il funzionamento sarà simile a Windows 10 Continuum. Uno specifico servizio consentirà di sincronizzare i dati e di controllare il Galaxy S8 attraverso le app Windows.