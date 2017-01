Windows 10, Focused Inbox presto per tutti

Filippo Vendrame,

Microsoft sta portando Focused Inbox all’interno di tutte le sue app e tutti i suoi servizi ma il rollout appare molto lento e non tutti gli utenti ne hanno avuto accesso. Focused Inbox o “Posta in arrivo evidenziata” è quella funzionalità di Outlook che ordina le email in modo intelligente, permettendo di concentrarsi su ciò che realmente conta. Inserisce infatti le email più importanti nella scheda “Evidenziata” e le altre nella scheda “Altra”. Posta in arrivo evidenziata funziona in tutti gli account email, sia personali che professionali.

Per gli utenti su iPhone e Android questa funzione è già disponibile. Per le altre piattaforma l’attesa sarà un po’ più lunga. Gli utenti in possesso di uno smartphone Windows 10 Mobile dovrebbero poter mettere le mani sulle Focused Inbox per il mese di aprile, sempre che i piani di rilascio non cambino. Gli utenti che utilizzano Outlook sui computer Mac o sul Web hanno già iniziato a ricevere questa nuova funzionalità ma per il completo rollout servirà ancora un mese. Inoltre, per gli utenti Outlook.com, Microsoft completerà anche il rollout della nuova esperienza web di Outlook che è comprensiva della Focused Inbox. Il traguardo è previsto per aprile del 2017, un po’ in ritardo rispetto al target iniziale dell’estate del 2016.

Molto presto, dunque, gli utenti Windows potranno disporre di una rinnovata esperienza d’uso della gestione della posta anche grazie a funzionalità avanzate come la Focused Inbox. L’attesa per poterne disporre tutti non sarà lunga ed è importante che Microsoft abbia voluto condividere con tutti la sua roadmap.