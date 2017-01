Fuoritutto Unieuro, sconti sino al 50%

Filippo Vendrame,

Unieuro lancia, oggi, il suo nuovo volantino delle offerte valido sino al prossimo 9 febbraio. Per tutto questo periodo, la catena di elettronica lancia il “Fuoritutto“, cioè mette in saldo moltissimi prodotti di elettronica con sconti sino al 50%. Trattasi, dunque, di una ghiotta occasione per provare a fare qualche interessante affare. Tra gli smartphone si evidenzia, per esempio, il Samsung Galaxy S7 Edge proposto al prezzo di 699 euro. Sempre della casa coreana si mettono in luce i modelli Galaxy S6 Edge a 429 euro e Galaxy J7 a 259,90 euro.

Unieuro, nel volantino, inserisce tra le novità del panorama mobile anche l’interessante Huawei P8 Lite (2017) a 249,90 euro. Gli appassionati di gaming potranno puntare, invece, sul bundle composto dalla console PS4 Slim 1TB con i giochi Uncharted 4 e PES 2017 al prezzo di 339,99 euro. Tantissime le proposte anche per tutti coloro che vogliono un nuovo computer con il sistema operativo Windows 10. Tra le offerte si evidenzia, per esempio, il notebook Lenovo Ideapad 510 con Intel Core i7 e 12GB di RAM a 799,99 euro. Non mancano nemmeno tanti accessori scontati per il mondo PC come router e stampanti.

Per gli amanti della fotografia Unieuro propone la reflex digitale Nikon D3300 con doppio obiettivo al prezzo di 629,90 euro. Per gli amanti dell’alta definizione Unieuro offre tantissimi televisori di ultimissima generazione. Per esempio, al riguardo si evidenzia il modello LG LED Smart Ultra HD 4K 49UH610 al prezzo di 549 euro.

Infine, nel volantino, la catena di elettronica specifica che per molte categorie di prodotti non elencati sono disponibili sconti sino ad un certo livello come sino al 20% per tutte le stampanti.