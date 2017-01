HTC non annuncerà uno smartwatch Android Wear

Luca Colantuoni,

Da molto tempo (oltre due anni) circolano indiscrezioni sul primo smartwatch HTC basato su Android Wear. Nelle ultime settimane sono apparse online nuove immagini del presunto orologio, dopo quelle pubblicate ad ottobre 2016. Probabilmente si tratta di un prototipo che non vedrà mai la luce. Un dirigente dell’azienda taiwanese ha dichiarato che non è stato pianificato il lancio di nessun smartwatch.

Lo smartwatch visibile nell’immagine all’inizio dell’articolo è un prototipo, noto con il nome in codice Halfbeak, che quindi non arriverà mai sul mercato. Nella parte posteriore si può vedere i logo di Under Armour e HTC, il connettore per la ricarica della batteria e il sensore per la misurazione dei battiti cardiaci. Il telaio in plastica e il cinturino in gomma suggeriscono che il dispositivo era stato pensato per le attività all’aperto. Dato che Google ha posticipato il debutto di Android Wear 2.0 a febbraio e considerato lo scarso successo ottenuto dai modelli già in vendita, HTC ha probabilmente deciso di non sprecare tempo e denaro.

Chialin Chang, Presidente della divisione Smartphone and Connected Device, ha dichiarato che non verrà annunciato nessun smartwatch a breve termine, dato che i maggiori produttori mondiali, Apple incluso, hanno avuto un crollo delle vendite negli ultimi mesi. In effetti, la maggioranza degli utenti preferisce acquistare indossabili più economici, come i fitness tracker, che offrono anche una maggiore autonomia.

HTC ha recentemente presentato i nuovi smartphone U Ultra e U Play. Il dirigente ha confermato che il top di gamma (forse HTC 11) con processore Snapdragon 835 verrà annunciato nei prossimi mesi. Ci sono molte probabilità che lo smartphone includa Google Assistant, finora esclusiva dei due Pixel.