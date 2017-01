Hugo Barra approda a Facebook

Filippo Vendrame,

Colpo di scena, Hugo Barra ha lasciato Xiaomi per sbarcare a Facebook. Appena due giorni fa, Hugo Barra aveva annunciato il suo improvviso addio a Xiaomi per tornare alla Silicon Valley. Una scelta improvvisa giustificata dal fatto che dopo 4 anni nell’azienda cinese iniziava a sentire la nostalgia di casa. Un addio frettoloso quello con la casa cinese, anche se dopo anni di successi non sembrava dipeso da problematiche interne. Ma adesso, ad appena 48 ore dal suo addio a Xiaomi spunta la verità dell’addio all’azienda cinese perché Hugo Barra non solo è effettivamente tornato nella “sua” Silicon Valley ma lo fa alla grandissima entrando nello staff di Facebook.

L’annuncio di questa importante acquisizione è stato dato direttamente da Mark Zuckerberg che ha anche sottolineato come Hugo Barra prenderà il ruolo di VP VR. Sostanzialmente si occuperà dello sviluppo di nuove soluzioni basate sulla realtà virtuale e lavorerà a stretto contatto anche con il team di Oculus. L’annuncio è stato condito da un’immagine molto simpatica che ritrae Mark e Hugo “digitalmente” insieme visto che il nuovo VP VR si trova ancora in Cina. Barra è una persona che ha mostrato, nel tempo, grandi capacità, avendo lavorato sullo sviluppo di Android presso Google dal 2010 al 2013, ed ha contribuito sensibilmente al successo di Xiaomi dal 2013 in poi.

Mark Zuckerberg non ha voluto aggiungere molti altri particolari sull’acquisizione di Hugo Barra ma è chiaro che Facebook abbia voluto puntare su una personalità di altissimo profilo per potenziare lo sviluppo delle soluzioni legate alla realtà virtuale su cui il social network crede molto e su cui sta investendo molte risorse.