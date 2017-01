Nintendo invita a provare Switch in anteprima

Cristiano Ghidotti,

Quando manca ormai poco più di un mese al debutto ufficiale sul mercato, la grande N invita tutti i gamer e gli appassionati italiani a provare Nintendo Switch in anteprima, con otto giornate dedicate alla nuova console ibrida di Super Mario. L’appuntamento è rivolto in primis ai milanesi e a coloro che si trovano nei pressi del capoluogo lombardo.

Sarà allestito uno Showcase in via Solferino, 40 a Milano, dove poter mettere mano alla piattaforma, testare i controller Joy-Con e la reattività del display touchscreen da 6,2 pollici che può essere portato in giro come un handheld oppure inserito in un apposito dock collegato al televisore quando ci si trova a casa. Questi i giochi che Nintendo consentirà di provare, sia sviluppati in proprio che da software house di terze parti: 1-2-Switch, The Legend of Zelda Breath of The Wild, Arms, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, Snipperclips, Ultra Street Fighter II The Final Challengers, Super Bomberman R, FAST RMX, Skylanders Imaginators e Has Been Heroes.

In attesa del lancio, apre in via Solferino 40 a Milano il Nintendo Switch Showcase, uno spazio interamente dedicato a toccare con mano, in anteprima esclusiva italiana, il divertimento e le potenzialità di Nintendo Switch.

Si ricorda che Nintendo Switch sarà in vendita anche in Italia a partire dal 3 marzo, al prezzo di 329,98 euro per la sola console. Non è prevista, almeno inizialmente, la commercializzazione di bundle: chi vuole dunque portare a casa al day one uno dei primi giochi compatibili, dovrà affrontare una spesa aggiuntiva. Tornando all’iniziativa di Milano, questi sono gli appuntamenti in programma.

Venerdì 3 febbraio dalle 15.00 alle 19.00;

sabato 4 febbraio dalle 10.00 alle 19.00;

domenica 5 febbraio dalle 10.00 alle 19.00;

venerdì 10 febbraio dalle 15.00 alle 19.00;

sabato 11 febbraio dalle 10.00 alle 19.00;

domenica 12 febbraio dalle 10.00 alle 19.00;

venerdì 17 febbraio dalle 15.00 alle 19.00;

sabato 18 febbraio dalle 10.00 alle 19.00.