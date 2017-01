Sony annuncerà cinque smartphone al MWC 2017?

Luca Colantuoni,

Sony ha presentato sei smartphone Android nel corso del 2016: Xperia X, X Performance, XA, XA Ultra, XZ e X Compact. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dal Giappone, il produttore avrebbe deciso di effettuare un “all-in” nel 2017 con l’annuncio di cinque nuovi modelli per ogni fascia di prezzo. Ciò dovrebbe avvenire al Mobile World Congress di Barcellona.

Dei presunti smartphone si conoscono solo i nomi in codice. Dato che non è possibile verificare l’attendibilità della fonte, le informazioni sui dispositivi potrebbero essere smentite da Sony nelle prossime settimane. Il top di gamma Xperia Yoshino dovrebbe avere uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione 4K (3840×2160 pixel) e integrare un processore Snapdragon 835, affiancato da 4 o 6 GB di RAM LPDDR4. Ci sono molti dubbi sulla presenza del SoC, visto che Qualcomm avrebbe concesso l’esclusiva a Samsung fino ad aprile. Per il Sony Xperia BlancBright si prevede invece un display Quad HD da 5,5 pollici con processore Snapdragon 835 o Snapdragon 635.

La fascia media dovrebbe essere occupata da due modelli: Xperia Keyaky e Xperia Hinoki, entrambi con processore MediaTek Helio P20. Secondo la fonte, il primo avrà schermo full HD da 5,2 pollici, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, fotocamere da 23 e 16 megapixel, mentre per il secondo si prevedono schermo HD da 5 pollici, 3 GB di RAM, 32 GB di storage, fotocamere da 16 e 8 megapixel.

Per l’ultimo smartphone, Xperia Mineo, non ci sono dettagli sulla dotazione hardware, ma si conosce solo il probabile prezzo: 350 dollari. I primi due modelli, che dovrebbero integrare lo Snapdragon 835, potrebbero arrivare sul mercato nel corso del secondo trimestre, mentre la disponibilità degli altri tre è prevista per il mese di marzo.