Xbox One, Microsoft rimuove la modalità Snap

Filippo Vendrame,

Xbox One possiede, oggi, una caratteristica unica nel suo genere, e cioè la funzionalità Snap o in italiano, la modalità “Affianca“. I possessori della console sanno benissimo di cosa si tratti e cioè della possibilità di affiancare due applicazioni una accanto all’atra. Fu pensata, in origine, per agevolare alcune operazioni come guardare la TV o giocare mentre si avvia un’altra applicazione. Microsoft, però, ha deciso di eliminare questa funzionalità che caratterizzava l’Xbox One con l’arrivo di Windows 10 Creators Update.

L’annuncio è stata dato da Mike Ybarra che attraverso il suo account Twitter ha avvisato gli utenti di questa prossima novità. Il motivo di questa scelta sarebbe da ricercarsi nella volontà di migliorare le prestazioni complessive della console. Rimuovendo la modalità Snap, la casa di Redmond potrà andare a liberare maggiori risorse di sistema che saranno utilizzate per migliorare la velocità della console ed ottimizzare il multitasking. In realtà c’erano già stati dei sentori di questa possibilità. Le ultime applicazioni universali non supportavano più la modalità Snap e dunque qualcuno già iniziava ad immaginare che potessero arrivare novità in tal senso.

Questa novità arriva contestualmente allo sviluppo di una nuova dashboard che arriverà con l’aggiornamento della piattaforma basata su Windows 10 la prossima primavera. Un primo gruppo di iscritti al programma Xbox Insider, i più attivi, hanno già ricevuto la prima build dell’aggiornamento da testare e nelle prossime settimane questo bacino di tester si allargherà anche agli altri iscritti al programma di sviluppo della console.

A parziale consolazione, arriva anche l’indiscrezione che la modalità Snap potrebbe essere sostituita da un più moderno ed efficiente sistema di sovrapposizione delle finestre delle applicazioni che dovrebbe consentire un sistema di multitasking migliore. Se ne saprà di più con i progressi dei test pubblici delle build sviluppo della console.