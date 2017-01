Acer svela due notebook per il settore Education

Luca Colantuoni,

Acer ha presentato al BETT Show 2017, in corso a Londra, due nuovi notebook per il settore Education. Il Chromebook Spin 11 e il TravelMate Spin B1 hanno diverse caratteristiche in comune, come la dimensione dello schermo, il telaio resistente agli urti e la possibilità di utilizzare la modalità tablet. La differenza principale è invece il sistema operativo: Chrome OS con supporto Android per il primo e Windows 10 Pro per il secondo.

Acer Chromebook Spin B1

Il Chromebook Spin B1 possiede uno schermo IPS touch da 11,6 pollici con risoluzione HD. Il convertibile ha ricevuto la certificazione MIL-STD-810G, quindi resiste ad urti e cadute da un’altezza massima di 122 centimetri, grazie alla struttura rinforzata e all’uso della gomma. Un sistema di drenaggio che evita il contatto dei liquidi con i componenti interni. La dotazione hardware comprende processori Intel Celeron N3450 o Celeron N3350, 4 o 8 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash eMMC. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.1 Sono presenti inoltre card reader, porte USB 3.1 Type-C (due) e USB 3.0 Type-A (due). Acer non ha comunicato prezzo e disponibilità.

Acer TravelMate Spin B1

Anche il TravelMate è un convertibile dotato di schermo che può essere ruotato fino a 360 gradi. Oltre alla resistenza agli urti, alle cadute e all’acqua, questo modello possiede uno schermo rinforzato che resiste alla pressione. Il notebook ha uno schermo da 11,6 pollici, disponibili in versione HD o full HD, e integra processori Intel Pentium. Sono presenti inoltre i chip WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.0, card reader SD, due porte USB 3.0, una porta USB 2.0 e l’uscita HDMI. La stilo in dotazione consente la scrittura sullo schermo. L’arrivo sul mercato è atteso per il secondo trimestre. Il prezzo non è noto.