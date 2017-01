Assistenza smart con Vodafone Bot

Filippo Vendrame,

L’assistenza ai clienti di Vodafone diventa, adesso, molto più smart grazie ai bot. L’operatore, infatti, ha annunciato il lancio di “Vodafone Bot”, un sistema di intelligenza artificiale che garantisce risposte via chat in tempo reale alle domande più semplici dei clienti, trasferendo la chiamata direttamente all’operatore a seconda delle necessità. Aumentano dunque gli strumenti digitali per interagire in maniera evoluta con Vodafone, che già oggi mette a disposizione dei propri clienti diverse modalità di supporto: dalla app My Vodafone all’area “Fai da te” del sito internet, assicurando così un’assistenza rapida ed efficace 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Disponibile sulla pagina Facebook Vodafone Italia, in modalità desktop e mobile attraverso la chat privata, o tramite l’applicazione Messanger, Vodafone Bot analizza e interpreta le frasi e le domande dei clienti grazie a un motore semantico in grado di riconoscere le diverse sfumature linguistiche e di suggerire la risposta più corretta. Dalla richiesta di informazioni sulla propria offerta, alla procedura per recuperare il codice PUK del proprio telefono, Vodafone Bot è in grado di rispondere a domande semplici, collegando poi il cliente direttamente con l’operatore in caso di domande più complesse.

Oggi quasi il 90% delle interazioni totali mensili con Vodafone avvengono attraverso il digitale, in particolare attraverso app ed m-site, con i canali social e la My Vodafone app che contano, rispettivamente, circa 840 mila interazioni mensili e oltre 50 milioni di visite al mese.