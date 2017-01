Google Contatti sul Web in Material Design

Cristiano Ghidotti,

Un restyling che ci voleva, atteso a lungo e finalmente diventato realtà. L’incarnazione Web della piattaforma Google Contatti, accessibile da qualsiasi browser all’indirizzo contacts.google.com, è stata completamente rinnovata. La nuova versione, pur senza alcun annuncio ufficiale diramato da parte del gruppo di Mountain View, è già disponibile e pronta all’uso per tutti gli utenti. La parola d’ordine è, neanche a dirlo, Material Design.

Le novità sono quelle che fin dal marzo 2015 potevano essere osservate semplicemente aggiungendo il suffisso “/preview” all’indirizzo della piattaforma. I passi in avanti in confronto alla vecchia interfaccia sono enormi, sia in termini di resa visiva degli elementi che per quanto riguarda le transizioni. Alla prima apertura vengono mostrati alcuni messaggi che informano delle novità, come riportato negli screenshot allegati di seguito: l’aggregazione di tutti i contatti in un unico posto, il controllo e la rimozione rapida dei duplicati, la fusione tra le informazioni su una persona inserite manualmente e quelle condivise dal diretto interessato.

Nella parte alta sono presenti il pulsante per accedere al menu laterale e la barra di ricerca. Non manca il supporto alle scorciatoie da tastiera per rendere ancora più rapida e immediata l’interazione con un contatto. Presente inoltre la possibilità di organizzare gruppi di persone assegnando loro in maniera veloce etichette differenti, particolarmente utile ad esempio per distinguere tra i contatti relativi al lavoro, i familiari, i compagni di scuola ecc. Infine, anche le operazioni di editing sono state riviste, in modo da risultare meno meccaniche.