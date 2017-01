Google Pixel 2: in arrivo una versione economica?

Cristiano Ghidotti,

Gli smartphone della linea Google Pixel ancora non sono arrivati ufficialmente in Italia e nei paesi dove risultano in vendita si fatica a trovarli, a causa di una domanda troppo elevata, decisamente superiore alle aspettative. Ciò nonostante, il gruppo di Mountain View è già al lavoro per dar vita alla seconda generazione dei telefoni, ai successori di Pixel e Pixel XL, in vista di un annuncio che potrebbe andare in scena nel prossimo autunno.

La redazione del sito 9to5Google riporta alcune interessanti indiscrezioni, attribuite ad una fonte rimasta anonima, ma ritenuta affidabile. Si parla della possibile presenza di una scocca waterproof, ovvero del tutto resistente all’acqua, anche in immersione. Sembra poi che bigG continui a puntare sul miglioramento della fotocamera equipaggiata, in particolare per garantire prestazioni elevate in condizioni di illuminazione scarsa, una caratteristica che potrebbe effettivamente fare la differenza.

Per quanto riguarda il processore, Google starebbe sperimentando diverse soluzioni: una con CPU Snapdragon 83x, l’altra con chip Intel. Scartata invece l’ipotesi MediaTek, mentre torna in auge la possibilità di veder introdotto un chipset personalizzato, realizzato appositamente da bigG.

La stessa fonte riferisce inoltre di un incremento nel prezzo finale di Pixel 2 rispetto alla prima generazione attualmente sul mercato, almeno di 50 dollari. Restando in tema di esborsi economici, pare che sia in fase di valutazione il lancio di quello al momento conosciuto nei laboratori di Mountain View come “Pixel 2B”, ovvero una versione economica dello smartphone, caratterizzata da un comparto hardware meno potente, ma che alla pari del top di gamma potrà contare su tutti gli aggiornamenti del sistema operativo Android. Al momento non è chiaro se questa edizione sarà destinata al mercato globale o solamente ad alcuni paesi. Resta da capire anche se sarà di nuovo HTC ad occuparsi della fase di produzione.