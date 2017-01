Kyocera DIGNO rafre, smartphone lavabile con sapone

Luca Colantuoni,

Molti smartphone sul mercato, tra cui i Samsung Galaxy S7 e S7 edge, sono resistenti alla polvere e all’acqua, grazie all’uso di particolari accorgimenti che proteggono i componenti interni. Kyocera ha annunciato il nuovo DIGNO rafre, successore del modello originario presentato nel 2015, che potrebbe diventare un cult tra gli utenti affetti da misofobia. Infatti, lo smartphone del produttore giapponese può essere lavato con il sapone.

Kyocera afferma che il DIGNO rafre può essere lavato con sapone per le mani e con sapone per il corpo (non è chiara però la differenza tra i due), grazie alla sua resistenza all’acqua calda. Le certificazioni MIL-STD-810G, IPX5, IPX8 e IP5X garantiscono il funzionamento anche dopo aver rimosso lo sporco. Gli utenti possono quindi usare lo smartphone in cucina, nella vasca da bagno e sotto la pioggia con le mani bagnate. Kyocera ha rimosso lo speaker per la ricezione delle chiamate per evitare l’ingresso di acqua e polvere. Il suono viene trasmetto attraverso il display, sfruttando la tecnologia Smart Sonic Receiver.

Il DIGNO rafre possiede uno schermo da 5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel) e integra 2 GB di RAM, 16 GB di storage (espandibili con schede microSD fino a 200 GB), fotocamere da 13 e 5 megapixel, batteria da 3.000 mAh, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE e WiMAX 2+. Dimensioni e peso sono 142×71×10,4 millimetri e 158 grami, rispettivamente.

Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat. Gli utenti troveranno preinstallate l’app Blue Light Cut che riduce l’emissione della luce blu e l’app per le ricette che può essere utilizzata senza toccare lo schermo, sfruttando le Air Gesture. Lo smartphone verrà venduto in Giappone dall’operatore KDDI, quindi non sarà disponibile in altri mercati.