LG G6, batteria non rimovibile e Google Assistant

Luca Colantuoni,

Il Galaxy S8 non è l’unico smartphone che sarà protagonista nei prossimi mesi. Prima del top di gamma di Samsung è infatti atteso il nuovo LG G6, del quale è stata recentemente pubblicata online un’immagine reale che ha permesso di scoprire il design e alcuni dettagli estetici. In base alla fonte contattata da CNET, lo smartphone avrà una batteria non rimovibile, ma sarà il primo dispositivo non-Pixel con Google Assistant.

Il produttore coreano ha rivelato che il G6 avrà uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel) con rapporto di aspetto 18:9. L’immagine di tre giorni fa mette in evidenza lo spessore ridotto della cornice superiore e l’utilizzo di alluminio per il telaio. Dato che lo smartphone sarà resistente all’acqua, LG ha scelto una batteria non rimovibile. L’approccio modulare dell’attuale G5, che prevede uno slot estraibile, è stato un fallimento commerciale. La fonte di CNET ha inoltre confermato che il G6 integrerà il processore Snapdragon 821.

Samsung ha ottenuto da Qualcomm l’uso esclusivo dello Snapdragon 835 per il suo Galaxy S8. LG vuole sfruttare il Mobile World Congress 2017 per anticipare il suo diretto rivale, evitando quindi di posticipare ad aprile la presentazione dello smartphone. Una nuova immagine svela la parte superiore del lato destro con lo slot ibrido per SIM e microSD.

Altre specifiche previste sono le seguenti: 4 GB di RAM, doppia fotocamera posteriore da 16 e 8 megapixel, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali e scanner dell’iride. Al CES 2017 di Las Vegas, LG ha mostrato un frigorifero smart con Alexa. Nonostante la collaborazione con Amazon, il produttore ha scelto Google Assistant per il G6. L’evoluzione di Google Now è oggi disponibile solo sui Pixel dell’azienda di Mountain View, oltre che sullo speaker Google Home.