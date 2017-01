Samsung Galaxy S8: immagine, specifiche e prezzo

Luca Colantuoni,

Pochi giorni fa, il Guardian aveva pubblicato un articolo sulle possibili specifiche del Galaxy S8. Il noto leaker Evan Blass ha ora confermato il report del quotidiano britannico, aggiungendo altre interessanti informazioni sullo smartphone che Samsung dovrebbe annunciare a fine marzo, tra cui i prezzi per il mercato europeo.

Il Galaxy S8 verrà offerto in due versioni, entrambe con display dual edge. Il modello di maggiori dimensioni, mostrato nell’immagine, avrà uno schermo da 6,2 pollici con risoluzione Quad HD, mentre per il più “piccolo” è previsto un display da 5,8 pollici. Il rapporto di aspetto sarà 18,5:9 e il pannello Super AMOLED coprirà circa l’83% della superficie frontale (gli screen-to-body ratio degli attuali Galaxy S7 e S7 edge sono 72% e 76%). Lo schermo sarà anche sensibile alla pressione. L’eliminazione del pulsante Home e del logo consentirà di ridurre lo spessore delle cornici e la dimensione complessiva.

La dotazione hardware includerà processori Snapdragon 835 e Exynos (in base ai mercati), 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. La fotocamera posteriore avrà una risoluzione di 12 megapixel con apertura f/1.7 e sarà in grado di effettuare la ricerca visuale degli oggetti inquadrati (utile ad esempio per lo shopping) e il riconoscimento del testo. Alla destra della fotocamera ci sarà il lettore di impronte digitali, mentre accanto alla fotocamera frontale da 8 megapixel (apertura f/1.7) verrà posizionato lo scanner dell’iride.

Sul lato inferiore dei Galaxy S8 ci saranno la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. Le batterie avranno capacità di 3.000 mAh (5,8 pollici) e 3.500 mAh (6,2 pollici). La versione del sistema operativo non è nota (forse Android 7.1.1 Nougat), mentre è certa la presenza dell’assistente personale basato sull’intelligenza artificiale (Bixby). Il leaker conferma inoltre la disponibilità dell’accessorio DeX, un dock che consentirà di collegare mouse, tastiera e monitor, trasformando lo smartphone in un desktop Android.

Come è noto, i due Galaxy S8 non verranno annunciati al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Samsung avrebbe invece organizzato un evento Unpacked a New York per il 29 marzo. L’arrivo sul mercato è previsto per il 21 aprile. Brutte notizie, infine, per quanto riguarda i prezzi. Il leaker afferma che ci sarà un aumento di 100 euro rispetto ai Galaxy S7. Gli utenti europei dovranno sborsare 799 euro per il modello da 5,8 pollici e 899 euro per quello da 6,2 pollici. Considerate le maggiori tasse in vigore nel nostro paese, i prezzi italiani saranno sicuramente più elevati.