SmartLink per i veicoli Ford e Lincoln 2010-2016

Cristiano Ghidotti,

Portare le funzionalità smart dei veicoli più recenti sulle vetture che hanno già qualche anno di vita alle spalle. È questo l’obiettivo di un device come Ford SmartLink, che l’Ovale Blu annuncia oggi, svelando in anteprima quelle che saranno le sue caratteristiche e con quali modelli sarà compatibile.

Ford SmartLink

SmartLink potrà essere installato su tutte le automobili commercializzate con i marchi Ford e Lincoln nel periodo compreso fra il 2010 e il 2016. Si installerà nella porta OBD II posizionata sotto al volante, in modo semplice e veloce, risultando del tutto invisibile per chi si trova a bordo.

Le feature integrate sono: possibilità di avviare il motore e bloccare o sbloccare le portiere da remoto attraverso un’applicazione su smartphone, creazione di un hotspot WiFi basato su reti 4G da condividere con un massimo di otto dispositivi a bordo, visualizzazione degli avvisi riguardanti lo stato di salute del veicolo e localizzazione dei punti di assistenza. Queste le parole di Stephen Odell (Executive Vice President della divisione Global Marketing, Sales and Service).

Ford SmartLink sorprenderà e renderà felici i possessori dei veicoli commercializzati negli ultimi anni, aggiungendo alcune delle feature di connettività più recenti. Offrirlo attraverso la nostra rete di concessionari è un altro modo per restare connessi con i clienti e guadagnare la loro lealtà.

La commercializzazione di SmartLink prenderà il via nel corso dell’estate 2017, come già detto attraverso la rete di concessionari Ford. Al momento non è dato a sapere quale sarà il suo prezzo di vendita. Raj Nair (Executive Vice President del comparto Global Product Development e Chief Technical Officer) anticipa quella che sarà l’esperienza offerta.